Через дії ДБР «ЄС» звернулась до ГПУ, СБУ й НАБУ

“ЄС” звернулася до ГПУ,Служби безпеки України й НАБУ із закликом перевірити зв’язок Портнова і директора ДБР Труби на предмет корупційних дій. Про це розповідає 5 канал.

“Європейська солідарність” вимагає від ГПУ порушити кримінальне провадження за фактом підриву обороноздатності української армії. Про таке йдеться в заяві “Європейської солідарності”.

Так, 27 червня слідчі ДБР провели виїмку оригіналів документів в окремих підрозділах Міністерства оборони України. Як зазначають військові та волонтери, це вже призвело до зупинки роботи Головного управління розвитку й супроводження матеріально-технічного забезпечення Міністерства оборони України, що неприпустимо в умовах війни.

“Європейська солідарність” вважає дії ДБР спланованою операцією, спрямованою на підрив обороноздатності української армії”, – наголосив на брифінгу в Києві голова БПП Артур Герасимов.

За його словами, обшуки і вилучення документів відбуваються з численними процесуальними порушеннями, що призвело до повного блокування усіх подальших поставок необхідних матеріально-технічних засобів для потреб ЗСУ (зокрема бронежилетів, касок та інших засобів індивідуального захисту).

Водночас коли на Донбасі щоденно не стихають обстріли українських позицій, подібні дії ДБР ставлять під загрозу життя українських воїнів, які захищають Україну від російського агресора, заявили в партії.

“Європейська солідарність” також звертається персонально до голови Державного бюро розслідувань Романа Труби з прямим запитанням: як документи слідчих ДБР опиняються у руках Андрія Портнова, який готує реванш проросійських сил в Україні? Чи не означає це, що тепер усі секретні матеріали Міністерства оборони через “транзитний сервер” Портнова опиняться в руках російської розвідки, а відтак – у руках агресора? І якщо Андрій Портнов вихваляється тим, що він особисто стоїть за атакою на армію і є ініціатором дій ДБР, то яку партію у Портнова грає сам Труба?” – йдеться у заяві “Європейської солідарності”.

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Також партія звернулася до Служби безпеки України й НАБУ із закликом перевірити зв’язок Портнова і директора ДБР Труби на предмет корупційних дій, які призводять до свідомого ослаблення обороноздатності України в інтересах Кремля.

Як повідомляв 5.UA, раніше ДБР провела обшуки у відомого волонтера, громадського діяча і кандидата від “Європейської солідарності” Юрія Бірюкова. Такі дії “ЄС” розцінила як спробу дискредитації.

Додамо, заступник голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов знову звернувся із поданням до Державного бюро розслідувань. Просить притягнути до відповідальності колишнього президента Петра Порошенка, чинного голову Верховної Ради Андрія Парубія та прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

Нагадаємо, вчора, 26 червня, адвокат Петра Порошенка заявив, що у ДБР “зливають” інформацію Портнову, і показав фотодокази.

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