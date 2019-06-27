Лоукостер пішов з Полтави з-за проблем зі злітно-посадковою смугою

Український авіаперевізник SkyUp закрив рейси з Полтави через невідповідність покриття смуги експлуатаційним вимогам літаків, які використовує компанія.

Після перших рейсів техніки авіакомпанії SkyUp виявили, що покриття смуги аеропорту Полтави негативно впливає на роботу літаків. У квітні SkyUp створила інспекційну комісію, щоб оцінити її стан.

За результатами роботи комісії SkyUp повідомила аеропорт про призупинення рейсів. Компанія чекає якісного ремонту покриття з подальшим проведенням повторної комісії, яка укладе, що Boeing 737-700 або Boeing 737-800 можуть безпечно злітати й сідати.

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Аеропорт Полтави ремонтувався зовсім недавно: в 2018 році тут оновлювали пасажирський термінал, смугу та рульову доріжку. Перший рейс на регулярній основі повітряна гавань прийняла 26 березня 2019 року.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», аеропорт Полтави обслужив перший міжнародний рейс.

За матеріалами 34travel.me

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