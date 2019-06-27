У Європі стартували літні розпродажі

У більшості регіонів Франції літні сейли відкриваються 26 червня. Іспанські міста найчастіше починають розпродажі 1 липня, Італія стартує з 1 по 6 липня.

Пік розпродажів в Німеччині припаде на період з 25 липня по 7 серпня. Втім, можна почати і раніше: 5 липня відомий аутлет OUTLETCITY METZINGEN в півгодини їзди від Штутгарта проводить нічний фестиваль шопінгу з живою музикою, чілаут-зоною, коктейлями і, звичайно, знижками до 70 % на пафосні бренди на кшталт Dolce & Gabbana, Gucci і Jimmy Choo.

У Великобританії сезон знижок вже відкритий і триватиме місяць. З кожним тижнем дисконт буде рости і в останній тиждень досягне 70 %.

«Навколо Світу. Україна» писав про шопінг в Італії: що купити і як заощадити.

За матеріалами 34travel.me

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