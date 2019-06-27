У Петербурзі можуть скасувати вибори з-за порушень. ЦВК опрацьовує всі варіанти

Голова ЦВК Елла Памфілова допустила скасування виборів у муніципальні ради Санкт-Петербурга 8 вересня і доручила комісії опрацювати всі варіанти реакції на ситуацію з порушеннями в роботі Твк. «Правовому управлінню нашого апарату було доручено опрацювати всі можливі варіанти реакції на поточну ситуацію. У тому числі, як найгірший варіант, і скасування (муніципальних виборів — прим. ред.)», — наводить РБК коментар прес-служби Центрвиборчкому.

Однак представники ЦВК наголосили: глава відомства не заявляла, що вибори точно будуть скасовані або що їх необхідно скасувати. Зараз йде перевірка повідомлень партій і кандидатів про порушення в роботі виборчкомів шести муніципальних округів: Академічного, Ржевки, Сампсониевского, Сергіївського, Червоненька річка і Екатерингофский. В залежності від результатів цієї перевірки, яку проводять спільно правоохоронні органи і представники комісії, буде прийнято рішення про подальшу долю виборів.

Вибори муніципальних депутатів повинні пройти в єдиний день голосування 8 вересня одночасно з виборами губернатора Петербурга.