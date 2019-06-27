Російські магазини почали пропонувати продукти в розстрочку

У Кузбасі покупцям стали пропонувати продукти в розстрочку строком на 30 днів. Така акція діє в мережі новокузнецких супермаркетів «ВкусМаг». За даними місцевих ЗМІ, не всі жителі позитивно оцінили маркетинговий хід, деякі порахували послугу рітейлера приниженням власної гідності.

«Вперше в місті ми запропонували купівлю продуктів харчування з відстрочкою платежу. Це дуже зручно, особливо напередодні сімейного свята: весілля або ювілею» — наводить слова директора мережі супермаркетів Світлани Новікової видання City-n.

Городяни по-різному сприйняли запропоновану розстрочку на продукти харчування. «Я, звичайно, все розумію, але продукти в розстрочку це вже занадто. Гаразд техніка або щось дороге. Але в продуктовому магазині… ким Вони нас вважають?» — повідомив один з місцевих жителів виданню «ВашГород.ру».

Раніше федеральна мережа супермаркетів «Перекресток» оголосила про те, що буде продавати продукти в кредит. Угоду про це підписали Х5 Retail Group і «БКС Банк».

«Сторони домовилися про запуск цифрової карти розстрочки для покупців мережі „Перехрестя“. З допомогою віртуальних карток клієнти отримають можливість здійснювати покупки в кредит з пільговим періодом. Оформлення цифрових карт буде проводитися практично миттєво і доступна у всіх супермаркетах мережі», — сказано в заяві компанії.