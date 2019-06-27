Чому кава допомагає схуднути

Вчені з Ноттінгемського університету (Великобританія) провели дослідження, в результаті якого з’ясували користь кави при схудненні.
Так, було виявлено, що споживання кави допомагає виробленню бурого жиру, якого у тілі дорослої людини міститься не так багато, а розташований він в основному в районі шиї.
Його головна функція полягає у виробництві тепла шляхом спалювання калорій (на відміну від білого жиру, який накопичується найчастіше в результаті неправильного харчування). Вважається, що у людей з низьким рівнем маси тіла (ІМТ) бурого жиру більше.
Експрес-інформація по країні
Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії
Прапор
Герб
Столиця – Лондон
Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург
Форма правління – Парламентська монархія
Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)
Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)
Офіційна мова – англійська
Релігія – християнство
ІЛР – 0,907 (14-я в світі)
ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)
Валюта – фунт стерлінгів
Межує з Ірландією
«Бурий жир <…> виробляє тепло, спалюючи цукор і жир. Стимулювання його активності покращує контроль рівня цукру в крові, підвищує рівень ліпідів, а спалювання зайвих калорій допомагає позбавлятися від надлишкової маси. Часто це стає реакцією на холод. Проте досі ніхто не знайшов прийнятного способу стимулювати вироблення бурого жиру у людей», — пояснює професор Майкл Сімондс медичного факультету Університету Ноттінгема.
Спочатку вчені в лабораторії визначили оптимальну дозу кави для організму, а потім приступили до досліджень з дев’ятьма молодими добровольцями (четверо чоловіків і п’ять жінок) з нормальним ІМТ (близько 23). Випробовуваних саджали в кімнату, температура в якій підтримувалася на рівні 22 градусів (при цьому на вулиці було близько 16 градусів). Спочатку учасники тестів протягом 30 хвилин звикали до обстановці у приміщенні, потім їм давали випити напій, що містить кофеїн. Попередньо на їх тілах були розміщені спеціальні термоотражающие шкірні маркери. Ще 30 хвилин вчені дивилися, в яких ділянках тіла добровольців змінювалася температура.
У результаті з’ясувалося, що у добровольців, які пили каву, збільшилися експресія білка UCP1 (термогенин, разобщающий білок, який знаходиться в мітохондріях адипоцитів бурого жиру і відповідає за виробництво тепла у новонароджених, а також у тварин, які впадають у сплячку) і мітохондріальний биогенез. Крім того, прискорювався метаболізм.
Фахівцям ще належить з’ясувати, що з усіх компонентів кавового напою саме кофеїн допомагає стимулювати активацію бурого жиру. І вже після додаткових досліджень можна буде розглянути можливість застосування кофеїну при боротьбі із зайвою вагою.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», 25 чашок кави в день безпечні для здоров’я серця.
За матеріалами Naked-science
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