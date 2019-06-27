Националисты требуют под Администрацией президента Зеленского

Активисты возмущены, что в Минске Медведчук вел переговоры с сепаратистами и требуют у президента его наказать.

Объединенные националисты требуют под Администрацией президента Владимира Зеленского, чтобы он объяснил, почему “Виктор Медведчук выступает от имени Украины”. Об этом сообщает пресс-служба Нацкорпуса.

Активисты возмущены, что в Минске Медведчук вел переговоры с сепаратистами.

“Мы призываем президента Зеленского отреагировать! Мы убеждены, что этот одиозный деятель должен нести наказание за свою антиукраинской деятельности, а не представлять Украину, вести переговоры с врагом и оккупировать медиапространство страны”, – говорится в заявлении Нацкорпуса.

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Ранее сообщалось, что сепаратисты отпустят нескольких бойцов ВСУ. Об этом договоренность была достигнута в Минске во время переговоров главы политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктора Медведчука с главами “ЛДНР” Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

Источник – korrespondent

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