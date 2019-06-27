Звинувачення ДБР щодо бронежилетів заперечує Міноборони

У лабораторіях, уповноважених здійснювати перевірку якості бронежилетів, не проводились випробування, які підтвердили би слова директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Романа Труби про те, що три з п’яти бронежилетів прострілюються. Про це повідомляє Укрінформ.

Про це під час брифінгу заявив начальник відділу розробки речового майна Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Василь Саковець.

Так само зразки бронежилетів, про які йдеться в обвинуваченні, з партії не вилучалися, не заарештовувались та не перевірялись.

“По-перше, в Україні є чотири сертифікованих лабораторії, хто може проводити такого роду випробування, хто має право, обладнання, сертифікацію, особовий склад. Дві з цих лабораторій знаходяться у власності Міноборони. На базі Міністерства оборони такого роду випробування не проводились. За нашою інформацією й інші лабораторії такого роду випробування не проводили. Майно з партії, яка була озвучена, не виймалося, не заарештовувалось, не перевірялось. Відповідно підстав заявляти про те, що три з п’яти бронежилетів з партії у 2019 році у другому місяці, які відвантажувались, не відповідає дійсності”, – заявив Саковець, додавши, що бронежилет, який сьогодні використовується в армії, був поставлений на забезпечення у 2014 році.

За словами начальника Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Дмитра Марченка, Міноборони при закупівлі бронежилетів використовує нормативно-технічний документ виробника, як це роблять й усі інші силові відомства — Нацгвардія, Нацполіція. Водночас Міноборони є єдиною структурою, яка перевіряє всі етапи контролю якості – вхідний контроль, проміжний та кінцевий.

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“Жодна силова структури цього не робить… Ми наполягаємо на тому, щоб зробили тоді виїмку бронежилетів не лише в Міноборони, а й у всіх силових відомствах. Вчора голова ДБР заявив, що хоче донести громадськості правду, так давайте дивитись правді у вічі і перевіряти всіх. Тоді це буде справедливо і правильно”, – закликав Марченко. Він запропонував провести порівняльний аналіз, як здійснюється перевірка якості в Міноборони і як це робиться в інших силових структурах.

Під час брифінгу військові поінформували про всі етапи перевірки якості бронежилетів, матеріалів та комплектуючих, з яких вони виготовляються. Процедура перевірки чітко регламентується нормативними документами та супроводжується відповідними актами, які підписують представники замовника та постачальника, запевнили в Міноборони.

Водночас Марченко висловив занепокоєння тим, що гучні заяви представників ДБР негативно впливають на моральний дух армії. “Ця ситуація не дуже добре впливає на моральний стан бійців. Висловлювання керівника ДБР ставлять під сумнів нашу роботу. Солдат стоїть і думає: може на мені один з трьох бронежилетів, які прострілюються. Це неправильно. Неякісна продукція на склади не потрапляє. Нам не соромно про це заявити, і ми готові нести повну відповідальність за те речове майно, яке лежить на складах. Будь-який предмет можна зараз узяти і здати в лабораторію на перевірку, на підтвердження його якості. Я переконаний, що вся продукція, яка знаходиться на складах Міністерства оборони, повністю відповідає технічним умовам і якості”, – запевнив начальник управління.

Він запропонував представникам ЗМІ перевірити будь-який жилет на складах Міноборони, аби спростувати звинувачення, озвучені представниками ДБР.

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