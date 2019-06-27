Білорусь вже в наступному році може втратити експорту електроенергії до Литви через непримиренної позиції Вільнюса щодо будівництва Белаес. Однак місце білоруського постачальника електроенергії готовий зайняти російський оператор експорту та імпорту електроенергії — компанія «Інтер РАО».

У 2018 року Білорусь збільшила експорт електроенергії в Литву в 7 разів в порівнянні з 2017 роком — до 1,0140 млрд. кВт.ч. У січні-квітні цього року Білорусь збільшила експорт електроенергії в Литву ще на 39,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року — до 612,2 млн. кВт.год, в грошовому вираженні експорт збільшився на 58,6% до 32,063 млн. доларів.

Так що в 2019 році Білорусь може перевершити минулорічний рекорд з експорту електроенергії в Литву.

Зараз Білорусь експортує електроенергію в литовську зону энергобиржи Nordpoolspot в режимі «на добу вперед» у відповідності з правилами торгівлі електроенергією в країнах Балтії. Згідно з ним, поставки електроенергії в Литву з «третіх» країн — у тому числі з Росії та Білорусії — не передбачають укладання довгострокових контрактів.

Після запуску Белаес Литва заборонить експорт білоруської електроенергії

Президент Литви Даля Грібаускайте (в липні вона покине цей пост) нещодавно виступила в парламенті з річним звітом і заявила, що потрібно і далі домагатися повного закриття Белаес. «З Європейською комісією вже підписано політичну угоду про синхронізації електромереж Балтійських країн з мережами Західної Європи. Тому не треба оглядатися назад, на Схід, ми прекрасно знаємо, що в кільці БРЭЛЛ з московських диспетчерських по проводах тече не тільки електрику, але і політичний вплив», — заявила вона.

За словами Д. Грібаускайте, країни-члени конвенції Еспо визнали, що Белаес побудована на небезпечною майданчику. «Мова йде не про безпеку станції, мова йде про небезпечною майданчику. Значить, на неї не може функціонувати ні одна електростанція. Слід і далі домагатися повного закриття Білоруської АЕС», — сказав вона.

Новим президентом Литви нещодавно обраний Гітанас Науседа. Експерти вважають, що в питанні атомного протистояння з Білоруссю Р. Науседа не буде настільки непримиренним, як його попередниця, він — прихильник прагматичних підходів.

Перед першим туром виборів, відповідаючи на запитання телеканалу «Белсат», Р. Науседа заявив, що тема Белаес не повинна повністю затьмарити відносини між Вільнюсом і Мінськом, бо Литві важливо зберегти Білорусь незалежною від Росії.

«Перебудова енергетичної або виробничої системи Білорусі, яка буде користуватися електрикою з Белаес, підвищить рівень незалежності Білорусі від Росії. І це дуже важливо, щоб ми могли реально говорити про незалежність білоруської економіки і незалежності її енергетичної системи», — сказав він.

Проте ця заява навряд чи може свідчити про те, що позиція Литви щодо Белаес принципово зміниться і Білорусь зможе продовжити експорт електроенергії в Литву після залучення атомної енергії в свій енергобаланс.

Росія нарощує постачання до Литви

Серйозно нарощує постачання електроенергії до Литви в останні два роки не тільки Білорусь, але і Росія. У 2018 році «Інтер РАО» збільшила експорт у Литву на 41% — до 4,4 млрд. кВт-год. В першому кварталі 2019 року в Литву з Росії було поставлено 1,697 млрд. кВт-год електроенергії, що в 2,1 рази більше, ніж у першому кварталі минулого року.

Слід зазначити, що в цілому експорт російської електроенергії в першому кварталі 2019 року виріс на 43% — з 3,378 млрд. кВт-год до 4,832 млрд. кВт-ч. Виручка компанії від експорту електроенергії при цьому зросла в 2,4 рази і досягла 14,5 млрд. рублів. Зростання в основному пов’язаний із збільшенням рублевого еквівалента ціни продажу через зростання цін на біржі електроенергії Nord Pool в зонах «Литва» і «Фінляндія» і курсу євро, а також із збільшенням обсягів експорту за цими напрямками.

Підвищений попит на російську електроенергію в регіоні Балтійського моря експерти пояснюють двома факторами. По-перше, в Скандинавії значна частина електроенергії виробляється на гідроелектростанціях і в умовах посушливої погоди рівень води в резервуарах ГЕС знижується, що спричиняє зниження вироблення, викликаючи дефіцит. По-друге, велику роль відіграє зростання вартості вугілля.

Раніше фінансовий директор Eesti Energia Андрі Авіла пояснював, чому в 2018 році в ринковий регіон Nord Pool російської електроенергії надійшло більше, ніж коли-небудь. Справа в тому, що російським компаніям — виробникам електроенергії не потрібно платити квоти за викиди СО2 (а з 2017 року ціни на квоти CO2 зросли в три рази).

Таким чином, російські компанії мають конкурентну перевагу перед компаніями з Євросоюзу. Така ситуація може зберегтися аж до 2025 року, коли країни Балтії мають намір вийти з энергокольца БРЭЛЛ.

«Інтер РАО» сумнівається в готовності країн Балтії вийти до 2025 року з системи БРЭЛЛ

Країни Балтії планують до 2025 року остаточно вийти з энергокольца БРЭЛЛ (Білорусь, Росія, Естонія, Латвія, Литва) і перейти на синхронну роботу з європейськими енергосистемами. У зв’язку з цим Міненерго РФ і Єврокомісія зараз обговорюють можливість збереження експорту російської електроенергії в країни Балтії.

»Вихід країн Прибалтики з єдиного энергокольца з Білоруссю і Росією не означає припинення комерційних поставок електроенергії», — заявила тимчасово виконуюча обов’язки керівника блоку трейдингу «Інтер РАО» Олександра Паніна нещодавно в інтерв’ю .

«Це дуже важлива тема, якою ми займаємося», — сказала вона. Перехід на самостійну роботу енергосистем країн Балтії планується здійснити в 2025 році. Між тим, країни Балтії перенесли випробування по роздільній роботі, які планували провести в цьому році. «Тому ми не впевнені в готовності країн Балтії вийти з БРЭЛЛ в 2025 році», — зазначила А. Паніна.

Але навіть якщо буде від’єднання в 2025 році, «це не означає, я сподіваюся, що будуть відключені всі ЛЕП», сказала вона. «Є способи збереження зв’язку з несинхронными енергосистемами, це питання технічно і економічно вирішуване. Поки до 2025 року далеко і ми його не загострюємо. Тому звертаю увагу, що вихід з кільця БРЭЛЛ не означає, що у нас не збережуться комерційні поставки», — заявила А. Паніна.

«Інтер РАО» готова потіснити білоруський експорт

Крім того, навіть після запуску Белаес «Інтер РАО» сподівається зберегти експорт російської електроенергії до Литви через Білорусь.

«Литва з обережністю ставиться до будівництва Білоруської АЕС, у зв’язку з ніж восени минулого року міністерство енергетики Литви прийняв нормативний акт про те, що з моменту початку виробництва електроенергії Білоруської АЕС, у тому числі на етапі пуско-налагоджувальних робіт, торговельне переріз Білорусь — Литва буде закрито. Тобто фізично кіловат-години можуть піти з Білорусі, але за цю електроенергію Литва платити не має наміру», — пояснила А. Паніна.

Який вихід з цієї ситуації бачить російська компанія? «Ми пропонуємо свою електроенергію, досить низкоуглеродную. Тому все-таки цю норму доцільно розділити: якщо забороняються поставки з Білорусі, то правильно зберегти поставки з Росії. Ми навіть готові пропонувати «зелену» енергію. Міністерство енергетики підтримує нас у цьому», — розповіла А. Паніна.

На питання, чи створює запуск Белаес можливість потіснити Білорусь на литовському напрямі, вона відповіла: «Якщо буде змінено законодавство у Литві, — так».

Крім того, зараз «Інтер РАО» просить відкрити для торгівлі електроенергією перерізу на існуючих лініях Росія — Латвія і Росія – Естонія, — на додаток до вже діючих перетинах Росія (Калінінград) — Литва і Білорусь – Литва. Адже Білорусь стягує плату за транзит електроенергії, а прямі постачання в Естонію і Латвію були б російської компанії більш цікаві.

Тим більше, що «Інтер РАО» має великий потенціал для нарощування експорту електроенергії в країни Балтії. Потенціал — це пропускна спроможність міждержавних ліній електропередачі (ЛЕП), які з’єднують Росію з іншими країнами. Якщо лінії на 100% заповнені, значить, потенціалу немає. «У нас потенціал є, тому що найбільш популярні лінії – у Фінляндії та Литви, завантажені на 50-60%», — зазначила А. Паніна.

У 2013 році системні оператори країн Балтії підписали угоду про те, що для поставок з інших країн виділено тільки два перерізу: Калінінград – Литва і Білорусь — Литва. Щоб збільшити їх число, потрібно перепідписати угоду. Системні оператори вважають, що це — питання місцевих регуляторів.

«Російська сторона порушувала це питання на засіданнях комітетів БРЭЛЛ — нам поки не відповіли. Тут питання політичне, і це зрозуміло: для Естонії та Латвії при відкритті кордонів постає вибір між своїми електростанціями і імпортом. Але мені здається, в умовах конкурентного ринку вибір повинен в першу чергу диктуватися економічними законами»,- сказала А. Паніна.

Наступна задача, за її словами, – збільшення перетікання електроенергії з Калінінградської області. Пропускна здатність ліній Калінінград – Литва обмежена інструкціями: «680 МВт вони можуть нам поставляти, 600 МВт – ми їм». До 2011 року Калінінградська область споживала більше енергії, ніж постачала. Але зараз з’явилися нові електростанції, і «Інтер РАО» може вести експортні поставки в більшому обсязі. «Російський системний оператор вважає, що перетік може бути збільшений до 1000-1300 МВт. Системний оператор Литви виступає проти перегляду існуючих обмежень. Тому йде окрема дискусія, яка насправді пропускна здатність ліній», — розповіла представник російської компанії.

Також країни Балтії зараз використовують лінії Росія – Латвія і Росія – Естонія для забезпечення власної надійності і торгових операцій між своїми енергосистемами. «У цьому зв’язку ми говоримо про неприпустимість виникнення дискримінаційної ситуації, в якій енергосистеми країн Балтії будуть використовувати енергосистему Росії для своїх цілей і одночасно вводити обмеження для російської електроенергії», — заявила А. Паніна.

Профіцит електроенергії після запуску Белаес створить проблеми для Білорусі

Коли задумували проект будівництва Белаес, білоруські власті розраховували «зайву» експортувати електроенергію на європейський ринок. Зараз реалізація амбітного проекту в Білорусі завершується, проте поки ніхто чітко не може сказати, що робити з «зайвою» електроенергією. Литва відмовляється купувати білоруську електроенергію після запуску Белаес, Польща не бачить в цьому необхідності.

Між тим, прихильники будівництва Белаес розраховували, що до 2020 року споживання електроенергії в країні збільшиться до 47 млрд кВт-ч. Сильно помилилися — мало не на 10 млрд кВт-ч: в 2018 році споживання електроенергії в Білорусі склала 37,8 млрд. кВт-год (збільшилася на 2,3% в порівнянні з 2017 роком).

«Коли у нас темпи споживання електроенергії були одні, всі думали, що так буде і далі. Але не так склалося. Зараз у нас складається профіцит електроенергії. У 2021 році в нашому енергобалансі «зустрічаються» атомна і «зелена» електроенергія – 2400 МВт — атомної і близько 830 МВт – від ВДЕ. Нам потрібно буде знайти баланс між ними», — зазначив начальник управління енергоефективності, екології і науки Міненерго Білорусі Сергій Гребінь 30 травня на круглому столі «Перспективи розвитку вітроенергетики в Республіці Білорусь», яка пройшла на Білоруській універсальній товарній біржі.

«Не треба було створювати цей профіцит», — зауважив у відповідь директор науково-виробничого товариства «Мала енергетика» Анатолій Смирнов.

За словами А. Смирнова, після введення в експлуатацію Белаес «ніякого надлишку електроенергії у нас бути не може». «А буде потенційна можливість продажу більшого обсягу електроенергії. Тому що баланс такий, що електроенергію дівати нікуди: вона або споживається, або експортується», — пояснив експерт.

Він вважає, що проблему «зайвої» електроенергії в Білорусі після запуску АЕС слід було б вирішувати інакше, «Питання: як використовувати гідроакумулюючу станцію, яка була побудована в радянські часи для вирівнювання графіка Ігналінської АЕС? Ось це був би хороший вихід», — підкреслив експерт.

На думку виконавчого директора асоціації «Відновлювана енергетика» Володимира Нистюка, Білорусь могла б продавати в Литву не атомну, а «зелену» енергію.

Коментуючи цю тему, А. Смирнов зазначив, що теоретично така можливість є у тих «зелених» установок, які були побудовані в Білорусі раніше і вже встигли повернути вкладені в будівництво інвестиції. Однак не все так просто.

«Куди подіти «зайву» електроенергію, досі невідомо. Багато хто думають, що це могла бути Литва. Хоча там загальне споживання електроенергії становить лише 10 млрд. кВт-ч у рік, а власне виробництво — 6,5 млрд. кВт-ч. Навіть якби Литва відмовилася від тієї енергії, яка йде їй в рахунок компенсації закриття Ігналінської АЕС із Швеції по кабелю по супер пільговою ціною (Литва через шведський підводний кабель купує електроенергію за 3,5 цента за кВт-год — Прим. ред), вона могла б у нас купити всього лише 3,6 млрд. кВт-год електроенергії. А у нас тільки один блок АЕС буде виробляти 9 млрд. кВт-год. Так що це — не панацея», — підкреслив А. Смирнов.

Нагадаємо, фізичний пуск першого енергоблоку Белаес запланований на осінь 2019 року, другий – у 2020 році. Два реактори Белаес будуть виробляти 18 млрд кВт-год – близько половини цього обсягу електроенергії, яку споживає Білорусь. Це означає, що вже через два роки понад 50% від загального обсягу електроспоживання в країні буде забезпечувати Белаес.

Раніше заступник міністра енергетики Білорусі Михайло Михадюк повідомляв, що після запуску Белаес зміниться принцип формування завантаження диспетчерського графіка. Якщо зараз в базі диспетчерського графіка стоять теплові електричні станції, то після запуску у базі графіка буде атомна електростанція як найбільш ефективна, – тобто, менш ефективні енергопотужності будуть використовуватися в останню чергу.

Таким чином, з появою в балансі енергосистеми країни атомної електроенергії зміниться не тільки режим роботи ТЕЦ, але й обсяг виробленої ними електроенергії. Отже знизяться і доходи обласних энергоорганизаций, хоча їх витрати при цьому не зміняться. І це – ще одна проблема, з якою Білорусь зіткнеться після введення Белаес.