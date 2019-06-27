У “Станиці Луганській” має бути розміщено цілодобові пости СММ ОБСЄ

Констатувати успішність розведення сил у Станиці Луганській можна буде приблизно через п’ять днів із початку процесу, потім сторони мають виконувати наступні пункти Мінських угод, зокрема розміщення на непідконтрольній ділянці кордону постів СММ ОБСЄ, наголосив заступник командувача об’єднаних сил Богдан Бондар.

“Насамперед це створення зони безпеки на тимчасово-неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону. Згідно з Мінськими домовленостями, ще в 2014 році було домовлено, що СММ ОБСЄ виставляє там у режимі 24/7 свої пости, інші засоби спостереження, і буде здійснювати контроль за переміщенням населення і переміщенням військової техніки, озброєння з території Російської Федерації та з території окремих районів до Російської Федерації”, – розповів Бондар журналістам біля КПВВ “Станиця Луганська”, передає “Громадське”.

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За його словами, успішність розведення сил у Станиці Луганській можна буде констатувати приблизно через п’ять днів після його початку.

Бондар зазначив, що українська сторона планує домогтися того, щоб на маріупольському напрямку з’явився район, вільний від важкого озброєння і військової техніки. “Це район, обмежений чотирма населеними пунктами — Новоазовськ, Саханка, Каліміуське, Кумачове”, – уточнив заступник командувача.

Як повідомлялося, 26 червня штаб Операції об’єднаних сил повідомив, що біля КПВВ “Станиця Луганська” в середу вдень відбувся перший етап відведення українських підрозділів під наглядом ОБСЄ. За відведенням військ також спостерігав особисто командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський. За його словами, це перший етап відведення сторін від околиць Станиці.

27 червня прес-центр Операції об’єднаних сил повідомив, що в районі Станиці Луганської противник завершив перший етап відведення своїх сил і відійшов від пішохідного моста, відповідно до мирного плану та реалізації рамкового рішення Тристоронньої контактної групи від 20 вересня 2016 року.

“У разі відсутності подальших кроків з відведення російсько-окупаційних військ за визначені рубежі українські військові негайно повернуться на свої позиці”, – наголосили в ООС.

Джерело – interfax

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