Не треба перекладати свій провал на інших, – відповів Ар’єв на звинувачення Зеленського

Чому не знайшли часу зустрітися з українською делегацією, яка просила про зустріч? Ми би пояснили, що міг зробити президент. Чому не набрали Порошенка, який би теж міг пояснити, що робити, бо робив не один раз? Не треба перекладати свій провал на інших. Таким чином відреагував на звинувачення Зеленського щодо поганої роботи української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис народного депутат, керівника української делегації у ПАРЄ Володимира Ар’єва у соцмережі фейсбук.

Нардеп надав відповідь Зеленському, що саме було зроблено Україною у ПАРЄ: «Тут президент питає, що українська делегація зробила, аби не пустити Росію в ПАРЄ? В 2014 вигнали, в 2015 вигнали вдруге, в 2016 ухвалили кілька резолюцій, де була жорстка умова повернення РФ тільки після серйозних кроків збоку Росії, в 2017 вигнали проросійського президента ПАРЄ, в 2018 зірвали репорт про повернення РФ, який був ухвалений тепер. Між тим багато інших документів з приводу заручників, моряків, кримських татар, анексії Криму. І сотні зустрічей, переговорів і домовленостей».

Також Ар’єв задав Зеленському зустрічне питання, що він сам зробив для того, щоб Росію не повернули в Асамблею.

«А тепер у мене зустрічне питання до президента: Ви лише вислухали відмови в Берліні, Парижі і на цьому все? Ви, маючи всі можливості і інструменти, як очільник дипломатії, не запропонували жодних зустрічних умов? Чому не знайшли часу зустрітися з українською делегацією, яка просила про зустріч? Ми би пояснили, що міг зробити президент. Чому не набрали Порошенка, який би теж міг пояснити, що робити, бо робив не один раз? Не треба перекладати свій провал на інших. Відсутність досвіду зміниться з часом. Сподіваюсь. А невміння не визнавати власні помилки може не минути ніколи», – пише народний депутат.

Наприкінці допису Володимир Ар’єв нагадує про парламентські вибори і пропонує Зеленському діяти: «P.S.: Невдовзі у Вас, пане Зеленський, може бути парламентська більшість, свій уряд з міністром закордонних справ, а з тим і можливість показати, на що ви всі разом здатні. Наступна сесія ПАРЄ у жовтні. Дій.Те».

Також читайте: ПРИЙДІТЬ І ПОКАЖІТЬ, – АР’ЄВ ПРО ЗАЯВУ НОВОЇ ВЛАДИ ЩОДО ПАРЄ

Нагадаємо, що народний депутат, керівник української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв нещодавно відреагував на закиди команди Зеленського щодо повернення РФ до Асамблеї. Він написав: «Бравада представників нової влади – ось ми у новому парламенті прийдемо в ПАРЄ і всім покажемо, викликає лише одну реакцію: спочатку прийдіть і покажіть. Бо наразі події свідчать про протилежне».

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!