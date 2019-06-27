Зеленський звільнив голову Дніпропетровської області

Президент України Володимир Зеленський звільнив Валентина Резниченка з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Відповідний указ опублікований на сайті глави держави в четвер, 27 червня.
У документі йдеться, що Резниченко звільнений у зв’язку з закінченням терміну повноважень президента України Петра Порошенка.
Іншим своїм указом Зеленський тимчасово поклав виконання обов’язків голови Дніпропетровської ОДА на Дмитра Батуру.
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Відзначимо, що Батура з лютого 2018 року обіймав посаду заступника голови ДніпрОДА, а до цього очолював відділ антикорупційної політики та прав людини облдержадміністрації.
Також Зеленський переніс тимчасове виконання обов’язків голови Кіровоградської обласної державної адміністрації з Сергія Коваленка на Світлану Лобанову.
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