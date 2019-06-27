Розведення сил в Станиці Луганській розпочалося 26 червня

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтвердила розведення сил в Станиці Луганській (Луганська область), яке розпочалося 26 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт місії.

Як зазначається, місія ОБСЄ спостерігала за початком розведення сил в Станиці Луганській 26 червня о 12:00.

“Спостерігачі зафіксували, як Збройні сили України та збройні формування випустили сигнальні ракети на позначення готовності обох сторін до розведення. Після цього команда СММ бачила, що військовослужбовці Збройних сил України та члени збройних формувань залишили свої крайні передові позиції та вийшли з ділянки розведення разом з озброєнням. Спостерігачі також зауважили, що інші члени збройних формувань з озброєнням, зокрема з зенітною установкою, залишили ділянку розведення на захід від пам’ятника князю Ігореві”, – йдеться у повідомленні.

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Спостерігачі також зафіксували сьогодні, 27 червня, як українська сторона та сторона бойовиків здійснювали роботи з розмінування в межах ділянки розведення.

“Члени збройних формувань з озброєнням та іншою технікою залишили ділянку на захід від пам’ятника князю Ігореві…На крайніх передових позиціях Збройних сил України та збройних формувань не було озброєного особового складу, озброєння та техніки”, – повідомили в ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 26 червня, українські підрозділи під наглядом місії ОБСЄ відійшли з однієї з позицій поблизу Станиці Луганської. Про такі ж дії заявила і сторона бойовиків. Сьогодні, 27 червня, українські військові підтвердили відведення сил з боку бойовиків. Таким чином було виконано перший етап відведення сил з околиць Станиці Луганській.

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