Чим приваблює новоселів РК Грінвілль від забудовника NEST

Будівельна компанія NEST реалізує проект — РК Грінвілль в одному з найпрестижніших районів Києва — Печерську. Зазначимо, що забудовник грінвілль відгуки має досить хороші.

Тільки самі надійні і відповідальні забудовники реалізують будівництво нових житлових комплексів у центрі Києва, в числі яких — компанія NEST, яка працює на ринку нерухомості вже більш 20 років. Житлові комплекси, який зводить забудовник, відрізняються функціональністю і стильністю, тому у фірми високий рейтинг. Багато жителів Києві мріють придбати житлоплощу саме в компанії NEST, так як цей забудовник реалізує самі оригінальні рішення.

Один з найбільш успішних проектів компанії — житловий комплекс Грінвілль на Печерську — центрі активного життя, де панує особлива атмосфера. Незважаючи на близькість основних магістралей, ЖК знаходиться в затишному, зеленому куточку, де можна відпочити від міської суєти і побути наодинці з природою. Зручна інфраструктура житлового комплексу робить його особливо привабливим для молодих сімей: в крокової доступності розташовані чотири дитячих садка, школи, гуртки та спортивні секції для дітей. Зовсім поруч знаходяться магазини, великі торгівельні центри, кафе, ресторани та інші місця, де можна зайнятися шопінгом і добре провести час. Близькість зупинок громадського транспорту дозволяє оперативно дістатися в будь-яку точку міста.

Квартири в ЖК Грінвілль відрізняються зручною, просторою плануванням. Прибудинкова територія рясніє велосипедними і прогулянковими доріжками, спортивними та дитячими майданчиками, дільницями для вигулу собак, а в під’їзді є спеціальні місця для паркування велосипедів і колясок — забудовник піклується про всіх категоріях мешканців.