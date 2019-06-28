Затримано депутата Донецької облради за постачання для ДНР на суму понад 50 млн грн

Бійці Служби безпеки затримали депутата Донецької обласної ради за постачання промислового обладнання для шахт бойовикам «ДНР» на загальну суму понад 50 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Протягом 2018—2019 років вітчизняне машинобудівне підприємство за документами нібито експортувало гірниче обладнання на адресу російських компаній. Насправді промислове обладнання доставляли на вуглевидобувні підприємства, розташовані в терористичній організації «ДНР». Після перетину українсько-російського кордону продукція за схемою «перерваного транзиту» доправлялася організаторами протиправної схеми до так званої «ДНР» для використання на «націоналізованих» підприємствах», — йдеться в повідомленні.

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Отримані від махінацій гроші спрямовували на фінансування «установ» бойовиків.

Під час проведення обшуків в адміністративних будівлях підприємства і за місцем мешкання підозрюваних вилучили документацію, електронні носії, чорнові записи, а також вибухові пристрої та понад 500 тис. грн.

«Зараз прокурором Донецької області організатору протиправної діяльності, який є депутатом Донецької обласної ради, оголошено про підозру за ч. 2 ст. 258-5 (Фінансування тероризму) ККУ», — додали в СБУ.

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