У МЕДВЕДЧУКА ГЛАВАРЕЙ «Д/ЛНР» НАЗВАЛИ ТЕРРОРИСТАМИ: ФОТО

В эфире телеканала ZIK, который принадлежит главе политсовета “Оппозиционная платформа — За жизнь” и куму президента РФ Владимира Путина Виктору Медведчуку, главарей “ДНР” и “ЛНР” назвали террористами.

Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на телеканал ZIK.

Во время программы, в которой обсуждалось освобождение украинских пленных, в нижней части экрана появились титры с фразой “Медведчук встретился з террористами”.

Отметим, что на других каналах Медведчука не используют слов боевики или террористы.

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Бывший шеф-редактор новостей канала Роман Недзельский на своей странице в Facebook отметил, что купить канал – получилось, а купить людей – нет.

По информации издания “Цензор.НЕТ“, это сделал один из сотрудников, который увольняется из-за покупки канала другом Медведчука нардепом Тарасом Козаком.

На днях стало известно, что народный депутат Украины Тарас Козак (фракция “Оппозиционный блок”), владелец телеканалов “112 Украина” и NewsOne, стал владельцем телеканала ZIK и создает медиахолдинг “Новости”.

Журналисты начали уходить с телеканала ZIK после его продажи соратнику Виктора Медведчука, депутату Верховной Рады Тарасу Козаку, который баллотируется в Верховную Раду по списку “Оппозиционной платформы — За життя”. О своем увольнении сообщили Вахтанг Кипиани и Роман Недзельський.

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