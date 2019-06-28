Вбивство 5-річного Кирила: з’явилися подробиці про п’янку копів

Двоє поліцейських, яких підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова в Переяславі-Хмельницькому, в день скоєння злочину вживали спиртні напої протягом усього дня.

Про це заявив голова Державного бюро розслідувань Роман Труба.

“Нами практично погодинно, похвилинно встановлено їхнє місцезнаходження після смертельного пострілу. Вони продовжували вести звичайний спосіб життя, а саме вони зловживали спиртними напоями цілий день, цілий вечір і навіть протягом ночі”, – розповів він.

У той же час Труба зазначив, що “на жаль медицина зараз на такому етапі”, що не можна встановити точний час і точну хвилину вживання спиртних напоїв.