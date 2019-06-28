Погода: в Украине сегодня существенно похолодает

В Украине в пятницу во всех областях существенно похолодает. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

28 июня в Украине снизится температура ночью до +11… +16 градусов, днем – до +18… +23 градусов. В южных и восточных областях ночью ожидается до +15… +20 градусов, днем – +24… +29 градусов.

Ночью в южных и восточных областях, днем по всей Украине кроме юга и запада – кратковременные дожди и грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы и шквалы 15-20 м/с.

В Киеве в пятницу днем ожидается кратковременный дождь, температура +19… +21 градус.

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