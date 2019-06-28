Майбутня монополізація влади загрожує майданом – політтенхнолог

Якщо Володимир Зеленський зосередить у своїх руках вплив на законодавчу, виконавчу й судову гілки влади – це порушить здоровий баланс сил. Коли влада почне поводити себе неадекватно, то це може закінчитися Майданом.

Про це в ефірі програми «Правила життя» на телеканалі ZIK заявив політтехнолог Дмитро Раїмов.

Пан Раїмов зауважив, що він не є прихильником того, щоб у Володимира Зеленського була монопартійна більшість у майбутньому парламенті. На його думку, це порушує здоровий баланс сил.

«Я знаю людей, які також поділяють таку точку зору, і вони знаходяться в Адміністрації Президента. Причина дуже проста. В такому випадку людина, яка є Президентом, буде мати монобільшість у парламенті, відповідно буде призначати Кабінет Міністрів і суддів. Тобто Президент зі свого офісу буде керувати законодавчою, виконавчою і судовою гілками влади», – зазначив політтехнолог.

Зокрема, за його словами, коли раніше у людей виникали питання до якоїсь однієї гілки влади, вони зверталися до іншої. І таким чином вони могли вирішити своє незадоволення. То тепер, коли вся влада буде зосереджена в руках однієї сили, люди не матимуть іншої сторони, до якої можна буде звернутися.

«Якщо це все стане реальністю, і якщо влада почне поводити себе, на думку суспільства або широких мас, неадекватно – це може закінчитися Майданом. У людей не буде можливості ще кудись звернутися», – пояснив Раїмов.

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