Королева Летиція підкреслила фігуру «морським» платтям-футляром (фото)

З самого ранку король Філіп VI і королева Летиція зустрілися з представниками фонду Princesa de Asturias в Мадриді.

Королева вибрала для офіційного візиту строгий і лаконічний образ.

46-річна Летиція одягнула для виходу зелену сукню-футляр Hugo Boss з поясом. Жовтий клатч контрастував з кольором вбрання, а бежеві човники доповнили образ.

: bilshe.com

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