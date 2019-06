93-річна британка здійснила своє «передсмертне бажання»: бути заарештованою поліцією

93-річна громадянка Великої Британії, яка ніколи не порушувала законів Сполученого Королівства, здійснила одне зі своїх бажань — бути заарештованою поліцією.

Як повідомляє Reuters, законослухняна Джозі Берд була доставлена двома офіцерами до одного з поліцейських відділків Великого Манчестеру в кайданках.

Її внучка Пем Сміт у Twitter написала, що її бабуся — «людина з золотим серцем, і ніколи не робила нічого протизаконного». Сміт пояснила, що останнім часом Джозі страждає від проблем зі здоров’ям, тому вона «хотіла бути затриманою за щось, поки не стало надто пізно» та відчути, «як це бути неслухняною».

A big thank you to @gmpolice for “arresting” my Gran Josie today. She is 93 years old and her health is failing, and she wanted to be arrested for something before it’s too late. She has a heart of gold and thoroughly enjoyed it today. Thank you for granting her wishes. pic.twitter.com/hi1qkJESwv

— Pam Smith (@sterlingsop) 22 червня 2019 р.

Сміт розповіла The Manchester Evening News, що бажання Джозі бути заарештованою викликано любов’ю до перегляду поліцейських драм і що весь цей досвід був дуже хвилюючим для неї.

За словами Сміт, двоє чергових офіцерів заарештували бабусю і звинуватили у пограбуванні магазину. Потім вони відвезли її у наручниках до місцевої поліцейської дільниці, але замість того, щоб відправити її у камеру — пригостили чаєм і тортом.

«Ми змогли виконати бажання літньої жінки, — сказала головна інспекторка Деніз Пай із поліції Великого Манчестера в північній Англії. — Раді бачити, що ми викликали у неї посмішку і викреслити один пункт із її списку».

Про інші бажання бабусі Пем Сміт не розповіла.

hromadske.ua

