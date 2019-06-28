Слава Камінська роздяглася і показала себе у всій красі

Солістка гурту “НеАнгели” Слава Камінська розлучається зі своїм чоловіком, Едгаром Камінським. Однак, як і Ірина Шейк, котра розлучилася з Бредлі Купером, Слава не збирається сумувати, вона приємно дивує своїх шанувальників новими виходами і відвертими знімками.

Співачка позує у чорному купальнику (ціна якого на офіційному сайті – 166 доларів), продемонструвавши пишні груди та струнку талію. Зверху вона накинула білу накидку.

Дехто з користувачів у коментарях пожартував, що такими публікаціями Слава “травить свого чоловіка”, а інші звернули увагу на помітний фотошоп.

“Ах, хіба винна я, що народилася красивою?” – поцікавилася вона у прихильників у підписі до світлини.

: glianec.com

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.