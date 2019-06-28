Півоборонець луганської «Зорі» Олександр Караваєв перейшов до київського Динамо. Угода з гравцем збірної України розрахована на 4 роки. У «Динамо» Караваєв виступатиме під 20-м номером.

Раніше стало відомо, що Караваєв не полетів із «Зорею» на збори до Словенії. За неофіційною інформацією, трансфер обійшовся киянам у 1,25 мільйони євро. Крім того, у зворотному напрямку перебрався Богдан Михайличенко, який став повноправним гравцем луганчан. Його контракт розрахований також на 4 роки.

27-річний Караваєв є вихованцем «Шахтаря», проте не провів за основну команду «гірників» жодного поєдинку. На правах оренди виступав за «Севастополь», «Зорю» та стамбульський «Фенербагче» (у другій половині сезону 2016/17). Влітку 2017-го луганчани викупили пів оборонця збірної України у «Шахтаря» та підписали з ним трирічний контракт.

В сезоні 2018/19 в активі Караваєва 10 м’ячів та 5 асистів.

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