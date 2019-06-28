Помер Валерій Харченко: кращі фільми актора

25 червня, на 82-році життя помер легендарний актор Валерій Харченко. На рахунку актора більше 15 фільмів, серед яких «Між небом і землею», «Бабусі надвоє сказали», «Свято неслухняності». Пропонуємо згадати найкращі фільми і серіали за участю легендарного актора.

Між небом і землею, 1975

Радянський музичний художній фільм. Валерій Харченко виступив режисером в картині. Хлопцеві Симиону Куку, чудового співака і любителю дівчат прийшов час йти служити в армію. Симион заводить міцну дружбу з однополчанами, також люблять і вміють співати.

Короткий подих любові, 1992

Радянський офіцер-афганець, потрапивши в полон до душманам, вирішив не повертатися на батьківщину. Осів у Фінляндії, зустрів Риту, туристку з Пітера, і втратив спокій. Всі проти нього: кохана старше його, має хворого сина, її любить лікуючий сина лікар, а сам він, до всього іншого, син цього лікаря. Режисер фільму — Валерій Харченко.

Чорна кімната, 2000

У кожній новелі — замкнутий простір і 2-3 героя, між якими драма, закінчується вибухом (в прямому чи переносному сенсі). Час безперервне: тільки сьогодні і зараз. Більшість режисерів зняло кілька новел.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у вівторок, 25 червня, на 82-році життя померла актриса театру і кіно Алла Покровська.