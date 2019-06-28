Школярка подала до суду на новий український правопис

На новий український правопис подали до суду. Сьогодні відбулося перше слухання. Позивачка – 12-річна мешканка Херсона. Відповідач – Кабмін. Знімальна група “Сьогодні” поспілкувалася з семикласницею. Чим не влаштував її новий правопис?

Вони подолали майже 600 кілометрів. З Херсона до Києва сім’я Піргасов приїхала на перше засідання у справі оскарження нового українського правопису. Позивачка – семикласниця Юлія – вимагає повернення до попередньої редакції.

“Мене вразило те, що вони так просто змінили нашу чудову мову на якесь посміховисько, це не сучасно зовсім”, – заявляє позивачка Юлія Піргас.

Підкреслює – в табелі з української мови має найвищий бал. Навчається в українській школі, зростає в україномовній родині. Кореспондентів “Сьогодні” переконує – і в побуті спілкується солов’їною. Щоправда, під час інтерв’ю їй не завжди вдається підбирати українські слова.

“Мене практично все не влаштовує, я не можу, я не зовсім глибоко ознайомилася з цим всім, але мені здається, що наш правопис, який зараз є, він мене цілком влаштовує”, – говорить Юлія Піргас.

Починається перше слухання і … триває не більше 10 хвилин. З’ясувалося – Кабмін, який і є відповідачем, оскільки затвердив нову редакцію, не надав суду документи, на підставі яких новий правопис затверджено.

Адвокат сім’ї вважає – правопис прийняли з численними порушеннями.

Новий український правопис дійсно можуть оскаржити, проте не через позов семикласниці, а через процедури. Так виявляється, через тиждень після того, як було затверджено правопис – ще тиждень в ньому міняли правила.

“Чи знаєте ви, що новий правопис розглядався на засіданні Кабміну протягом 15 секунд, тобто люди підняли руки” за “, не читаючи, без перегляду документа, не маючи його на руках навіть. Оскільки той документ, який вони затвердили, потім правили протягом більш ніж тижня”, – зазначає адвокат Дмитро Ільченко.

Це не вигадки філологів і не чергове переписування правил у підручниках. До нового правопису Кабмін і мовники підійшли дуже серйозно і відповідально. Тому що нова редакція – це повернення українців до правописної традиції з урахуванням новітніх мовних явищ, – розповідає “Сьогодні” один з авторів документа. Досі нас штучно перенавчали.

“Правопис був застосований виключно російський, російської мови. Нас поступово привчали до одного способу виголошення, бачення і одного словника, який фактично був словником російським”, – вважає співавтор нового правопису Павло Мовчан.

Павло Мовчан додає: український правопис зразка 1928-го варто було затвердити ще двадцять років тому.

Наступне слухання, заплановане на 15 серпня, суперечки не вирішить, каже адвокат. Тому, в новому році школярі, швидше за все, будуть вивчати вже нові правила.