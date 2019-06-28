Лілія Ребрик блиснула грудьми у білому купальнику

Ведуча і акторка Лілія Ребрик обожнює позувати перед камерою, тому її прихильники щоразу тішаться новим зйомкам.

Днями телеведуча показала чергові фото, на яких постала у суцільному білому купальнику, капелюсі та накидці. Свій пікантний образ Лілія Ребрик доповнила стильними окулярами з білою оправою.

Вже у дописі українська знаменитість зізналась, що світлини були зроблені не на курорті, а на знімальну майданчику. Лілія Ребрик бере участь у низці телепроектів та в одному з них постане перед глядачами у розкішному пляжному вбранні, яке підкреслило її пишний бюст. Наразі невідомо, де саме перспективна акторка зіграла запальну роль, однак фото вже встигли підкорити мережу.

“Сьогодні був ще один прекрасний знімальний день в кінопроекті, назва якого ще в таємниці… Коли б я ще дозволила собі покупатися в басейні в розпал робочого дня? Коли б я ще дозволила собі прийти в купальнику та капелюсі на роботу? Тільки в кіно! Тільки в кіно артистки під купальник надягають туфлі на підборах”, – з гумором написала Лілія Ребрик, заінтригувавши прихильників.

: glianec.com

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