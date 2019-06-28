Одна звичка батьків провокує порок серця у дитини

Ні для кого не секрет, що куріння – це погана звичка, втім, саме куріння батьків негативним чином впливає на здоров’я їх майбутніх дітей.

Вчені провели аналіз 125 досліджень з 1971 по 2018 роки, пише журнал European Journal of Preventive Cardiology і довели, що від сигарт варто відмовитися.

В дослідженнях проаналізували стан здоров’я 8,77 мільйона чоловік. За цей період зафіксували 136 тисяч випадків вроджених вад серця (ВПС) в Азії, Північній Америці, Океанії і Південній Америці. Коефіцієнт ризику виникнення захворювання у випадку паління матері склав 1,25 (25 відсотків).

: nashamama.com

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