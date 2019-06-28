Арктична крижана арка зруйнувалася раніше, ніж очікувалося

Арктична крижана арка, що охоплює протоку Нэрса між Гренландією і островом Елсмір, зруйнувалася на кілька місяців раніше, ніж очікувалося. Це показали знімки, отримані за допомогою супутників НАСА для спостереження за Землею, а також серія фотографій з супутника Національного полярно-орбітальних партнерства Suomi (США).

Раннє руйнування арки в цьому році, ймовірно, буде сприяти загальній втраті товщини арктичного морського льоду.

Крижані арки є природними і тимчасовими утвореннями. Арка, яка знаходиться в протоці Нэрса, має тенденцію утворюватися в кінці осені і не дає морського льоду проникати в Північний Льодовитий океан. Зазвичай вона руйнується в червні або липні. Однак знімки НАСА показують, що в цьому році арка розпалася в кінці березня.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

На знімках від 19 березня зафіксували довгі смуги хмар на південь від арки. Цей тип хмар зазвичай утворюється при сильному вітрі, який міг посприяти танення арки. Зображення, зроблені в квітні і травні, показують, що арка руйнується і, а її частини пливуть через протоку Нэрса.

Температури, можливо, теж зіграли свою роль у ранньому розпад арки. Це була незвично тепла зима для Арктики, особливо в районі моря Лінкольна, де утворюється крижана арка.

Якими будуть наслідки?

Загальний вплив руйнування арки не буде катастрофічним, але це ще один фактор, що сприяє втраті арктичного морського льоду, яка триває вже досить давно.

Якщо лід в регіоні продовжить стоншується, ранні обвали арок можуть відбуватися частіше, що буде мати наслідки для регіонального клімату та екосистем нижче за течією.

Крижана арка в протоці Нареса в останні роки кілька разів руйнувалася рано, а в 2007 році вона взагалі не утворилася.

За матеріалами Newsweek

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