Лікарі розповіли про несподівану причину ожиріння

Одним з факторів, що викликають ожиріння, названо рекламу.

Як повідомляє НАРОДНА ПРАВДА з посиланням на “Newsyou”, важливим фактором, за якого люди вибирають шкідливу їжу, за словами психологів, є нейромаркетинг.

Нейромаркетинг – це досить складний процес рекламування та подання продукції, який впливає на ставлення споживача до того або іншого продукту.

На думку вчених, фахівці з нейромаркетингу ретельно вивчають ставлення покупця до тих чи інших продуктів, після чого масив накопичених знань повертають проти самих споживачів. При цьому мова йде про будь-які реакції людей – від підвищеного серцебиття до найменшого руху очей при вигляді того чи іншого елемента реклами.

Після цього формується максимально приємна оку форма, вид, колір упаковки (факторів може бути багато) продукції, що змушує споживача віддавати перевагу не найздоровішій їжі.

Більш того, під вплив подібного прийому маркетологів більшою мірою підпадають саме діти, що веде до звикання до нездорової їжі ще з ранніх років.

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