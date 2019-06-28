Поправки до кримінального кодексу, що посилюють покарання за «п’яні» ДТП, набрали чинності

28 червня набрала чинності нова редакція Кримінального кодексу РФ з посиленими покаранням за водіння в нетверезому стані. Як пише «Комерсант», закон, підписаний президентом Володимиром Путіним 17 червня, істотно змінює покарання для автомобілістів, які, сівши п’яними за кермо, стали винуватцями аварій, що спричинили травмування або загибель людей — навіть вчинене з необережності злочин може бути віднесено до категорії тяжких.

Так, поправки до статті 264 КК РФ свідчать, що якщо постраждалі в такій аварії отримали тяжку шкоду здоров’ю, то максимальне покарання для винуватця складе від 3 до 7 років (у попередній редакції — до 4 років) позбавлення волі з забороною на професію до 3 років. Якщо ДТП закінчилося загибеллю людини, то тюремний термін складе від 5 до 12 років (від 2 до 7 років) позбавлення волі, якщо загинуло двоє і більше — від 8 до 15 років (від 4 до 9 років).

Таке ж покарання загрожує водіям, які покинуть місце ДТП з потерпілими або жертвами.

Також введена відповідальність для осіб, які керують легким або надлегким повітряним судном або маломірним водним судном. Їм за порушення правил безпеки руху і експлуатації, якщо в результаті настали наслідки у вигляді тяжкого шкоди здоров’ю людини або заподіяння шкоди більше 1 млн рублів, загрожує позбавлення волі на строк до 2 років.