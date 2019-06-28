Тортури як різновид норми

Пєсков — людина на своєму місці. Пояснювати незрозуміле, не пояснювати очевидне, не знати про те, про що знають всі, і говорити про простих речах незрозумілою мовою — це у неї чудово виходить. І коли він запитує журналістів, мовляв, де ж серед вас жертви тортур, якщо соціологи говорять про кожному десятому, то Пісків відмінно виконує свою роботу. Коли соціологи догори ногами крутять рейтинги Путіна — це чудово. Коли соціологи говорять про тортури — це, виявляється, ще треба розібратися, як пораховано.

Розібратися, звичайно, треба. Соціологія — цікава штуковина. Я от, чесно вам скажу, серед своїх знайомих теж не знаю жертв катувань, а знайомих у мене багато. Звідки ж тоді взялися 10%? Але якщо ви проведете опитування в СІЗО, у в’язниці, на зоні — там, припускаю, відсоток буде куди більше десяти. Так що, дивлячись кого питати і де проводити опитування.

10% піддавалися тортурам — це в перерахунку на всю країну, 14-15 мільйонів. І я теж не впевнений, що в Росії 14-15 мільйонів перенесли тортури. У нас укладених трохи більше 600 тисяч за даними на минулий рік і 14-15 мільйонів запытанных — це фантастика. Та й під тортурами кожен може розуміти різне. Але нерозумно сумніватися в тому, що тортури — це загальноросійський спосіб проведення дізнання, наведення порядку в тюрмах і колоніях або просто форма дозвілля наглядачів. Ми пам’ятаємо як пляшки від шампанського вставляли в задній прохід в Казані, ми пам’ятаємо, як глумилися над зеками в Ярославлі і в Карелії, колонії Мордовії — взагалі збірник навчальних посібників по знущанню над людьми.

І проблема не в тому, що сказали деякі респонденти соціологам, а в тому, що про більшість випадків тортур просто нічого не відомо! А якщо раптом стає відомо, для садистів у погонах це не має жодних наслідків. Начальство завжди прикриє і завжди знайде виправдання, а жертви самі виявляться винними. Але в опитуванні «Левади» я зверну вашу увагу на ще дві важливі цифри. Навіть більш важливі, ніж ці 10 відсотків. 30% опитаних в принципі допускають застосування тортур. Нехай у виняткових випадках, але вважають це можливим. Тобто якщо дуже хочеться — то можна! А що таке винятковий випадок? Хто визначить межі винятків? Маніяка і ґвалтівника катувати можна? А ви пам’ятаєте, що у справі Чикатило був розстріляний чоловік, якого змусили зізнатися у вбивстві, якого він не скоював? Це був винятковий випадок, а невинний чоловік був страчений. Але ще сумніше, що 39% опитаних вважають, що боротьба з тортурами завадить боротьбі зі злочинністю. Тобто катування — це не просто практика поліції і тюремників, їх не просто схвалюють силовики — тортури підтримує більше третини звичайних громадян. Насильство як різновид норми і як неминуча необхідність. Насильство як ознака крайньої жорстокості суспільства, в якому ми живемо.