Чим корисні шовковиця, вишні та черешня

Лікарі розповіли усі секрети.

Шовковиця нормалізує ліпідний профіль крові та зменшує ймовірність атеросклерозу, а вишні та черешні покращують сон. Розповідаємо про справжню функціональну їжу, що росте на наших подвір’ях.

Чому варто їсти шовковицю

Шовковиця багата на розчинну і нерозчинну клітковину і менш калорійна, ніж яблучний сік чи молоко. Якщо ви їсте щось солодке — подбайте про споживання клітковини. Так рівень цукру не зростатиме стрімко, а кишкові бактерії будуть щасливі і віддячать синтезом вітаміну В1.

Просте правило — все яскраве нам корисне. Чорна і червона шовковиця багаті на поліфеноли. Вони потрібні для здоров’я судин та захисту наших власних молекул від пошкодження вільними радикалами. За складом шовковиця нагадує червоне вино і каву.

Шовковиця нормалізує ліпідний профіль крові та зменшує ймовірність атеросклерозу. Щоб відчути результат, слід принаймні 6 тижнів їсти по 45 грамів шовковиці.

Шовковиця може покращувати рівень цукру натщесерце. Показано це, щоправда, на щурах. У здорових людей шовковиця покращує чутливість до інсуліну.

Шовковиця захищає нейрони від ішемічного стресу і має певну протипухлинну дію. Водночас, наголошуємо, що це жодним чином не робить шовковицю ліками, тим більше від раку.

У шовковиці багато заліза та калію і вітамінів С, К та Е.

Ягоди шовковиці можна сушити, як родзинки, або заморожувати.

Чому вам потрібні вишні та черешні

Вишні та черешні розглядають як нутріцевтики — продукти, що мають певні лікарські властивості і призначені для регулярного вжитку. Так і запам’ятайте: черешня — це ліки.

Вишня і черешня запобігають деформації кісткової тканини в дітей з ожирінням, і ці кісточкові радять їсти всім дітям.

Антоціани вишень — пігменти, що роблять її червоною — пригнічують ферменти циклоокисгенази. Так само, як ацетилсаліцилова кислота. Тобто вишні мають протизапальну дію і можуть зменшувати больовий синдром.

Ці ж сполуки активують знайому вам автофагію в разі жирового переродження печінки, не пов’язаного з алкоголізмом.

Огляд у науковому журналі Nurtients повідомляє, що вишні покращують стан людей із остеоартритом, зменшують оксидативний стрес і запалення, знижують тиск і сприяють відновленню м’язів.

Вишні та черешні варто їсти проти ночі. Завдяки високому вмісту мелатоніну вони покращують сон.

Якщо вишні, черешні чи шовковиця ростуть у вас на подвір’ї, просто помийте руки з милом, перш ніж вийти на полювання за мелатоніном та антоціанами. Якщо ви купуєте фрукти, неодмінно мийте їх. Після фруктів варто прополоскати рота водою, щоб змити кислоту.

Пам’ятайте, що варення чи наливки — не найкращий спосіб переробки ягід та фруктів. Краще сушити чи заморожувати все те, що ви не змогли з’їсти влітку.

: ogo.ua

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