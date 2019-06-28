Як лікувати алергію на алкоголь

Для того щоб уникнути алергію на алкоголь – варто завжди читати склад, де написано чи є хміль, виноград, пшениця, ячмінь, дріжджі та вживати антигістамінні препарати, які призначив лікар.

Під час алергії на алкоголь імунна система надмірно реагує, а нестерпність алкоголю виникає після вживання спиртних напоїв.

При справжній алергії на алкоголь потрібно повністю уникати спиртного або конкретної речовини, що викликає реакцію. Навіть невелика кількість алкоголю може викликати сильну алергію, розповідає tsn.ua.

Необхідно завжди читати склад, де написано чи наявні інгредієнти, що провокують алергію.

У легких випадках лікар може призначити приймання антигістамінних препаратів. Не можна займатися самолікуванням.

: gazeta.ua

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