Гройсман допоможе Зеленському відправити Клімкіна у відпустку

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман порадив президенту Володимиру Зеленському запропонувати міністру закордонних справ Павлу Клімкіну написати заяву на відпустку на кілька місяців.

Глава Кабміну запропонував розв’язувати проблему того, що парламент відмовляється звільнити Клімкіна з посади, повідомляє Цензор, передає Zrada.today.

“Що стосується позиції міністра, МЗС — це креатура президента України. Він був призначений за поданням президента Порошенко. Сьогодні так трапилося, він працює під керівництвом президента Зеленського. І виходити сьогодні з нотами, не погоджуючи своєї політики ні з президентом, ні з прем’єр міністром — я вважаю, що це неприпустимо “, – заявив Гройсман в ефірі 1 + 1.

За його словами, «за кожною такою заявою доля людей, це повинно бути обговорено з президентом України.