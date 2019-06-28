Пройшли в нову Раду партіям повернуть 2 мільярди гривень за агітацію

«Комітет виборців України» (КВУ) розповів, що усім, що пройшли у Верховну Раду політичним партіям відшкодують витрати на агітацію з державного бюджету. Про це повідомляє агентство «Українські новини».

«Тобто платники податків профінансують політичні

партії на кілька мільярдів гривень», – зазначив експерт КВУ Денис Рибачок.

Він додав, що якщо в парламент пройдуть п’ять партій, кожна

з яких витратить максимальну встановлену законом суму в 360 мільйонів

гривень, то бюджету доведеться відшкодувати їм близько двох мільярдів. Рибачок

зазначив, що «держава фактично заплатить за агітацію визначених

політичних партій».

«8 жовтня 2015 року Верховна Рада прийняла закон про

протидію та запобігання політичній корупції. Як раз цим законом

були внесені зміни у виборче законодавство. Одна з ключових інновацій,

яка раніше не застосовувалася в Україні — держава заплатить за фактично

агітацію певних політичних партій», — зазначив експерт.

Раніше SKELET-info розповів, які політсили у фаворі в українців.

Крім того повідомлялося, що орієнтовна вартість

виготовлення виборчих бюлетенів для позачергових парламентських

виборів перевищує 281 млн грн.

Зазначимо, якби парламентські вибори відбулися в

найближчої неділі, то у Верховну Раду за 5-відсоткового бар’єру могли б

пройти партії «Слуга народу», «Опозиційна платформа — За

життя», «Європейська солідарність» і «Батьківщина».