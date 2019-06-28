У Чернівцях знайшли валізу з тілом маленької дитини

Увечері, 27 червня, в Чернівцях знайшли валізу, в якій знаходився загорнутий в ковдру труп хлопчика у віці до трьох років.

Про це в Facebook повідомив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін. У прес-службі поліції додали, що валізу на околиці міста виявили перехожі.

За вказаною адресою одразу виїхали керівництво ГУНП в Чернівецькій області, слідчо-оперативні групи ГУНП і Садгірського відділення поліції, кінологічна та криміналістична служби.

На місці події поліцейські виявили тіло мертвого хлопчика віком приблизно до трьох років. Зараз правоохоронці встановлюють обставини події.

За даним фактом слідчі поліції почали кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Проводяться заходи, спрямовані на встановлення батьків хлопчика.