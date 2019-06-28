Стогін захоплення стоїть на федеральних каналах з приводу повернення Росії в ПАРЄ. Цей стогін у нас піснею зветься. Чому така радість? Не повірите. Від комплексу неповноцінності. Це реакція на страждання від того, що кілька років тому Росію звідти поперли. Тоді кричали — «на фіг нам ця ПАРЄ», тепер радіють, що прийняли назад.

Але цікаві не захоплення провідних і сидять біля них як би аналітиків. Цікаво інше — психологічна підоснова трагедії. А вона полягає в тому, що до цієї нашої з вами Росії звикли, її приймають такою, яка вона є — з Путіним, без Путіна, яка зрештою різниця. Вона така була, є і, швидше за все такою і залишиться. Був Сталін, був Брежнєв, Путін… Вони, європейці, жили з тими, проживуть і з цим. Ми ж живемо.

Не треба європейцям Росію вчити і перевиховувати. Нехай в європейському зоопарку залишиться і цей звір — лев чи він, чи осел, вовк, яка різниця. Вовк не винен, що він сірий, він таким уродився. Така його, ну, скажімо, політична культура. Але все ж це європейський (а, слава Богу, не азіатський) вовк.

А чому проти нього голосували колишні радянські республіки, так зрозуміло — адже за ними полював.

Ось і вся психологія. Не згодні, — дивіться телевізор.