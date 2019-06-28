У 2018 р. ізраїльські компанії принесли Нью-Йорку 34 мільярди доларів

Згідно з даними підприємницької палати Нью-Йорк-Ізраїль, у 2018 році в штаті Нью-Йорк діяли 506 ізраїльських компаній, які принесли штату близько 33,8 мільярда доларів економічної вигоди.

Зокрема, прямий внесок ізраїльських компаній в економіку штату склав 18,6 мільярда доларів.

Ізраїльські компанії створили у штаті 24.850 робочих місць безпосередньо, і ще 27.502 робочих місця – опосередковано.

У період з 2016 по 2018 рік темпи зростання, створення робочих місць ізраїльськими компаніями в штаті склали 2,5% в рік, при середньому показнику по штату в 1,2%.

Дані були опубліковані палатою до візиту в Ізраїль губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо.