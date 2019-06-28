Мережі згортають розвиток гіпермаркетів через власне бажання росіян закуповуватися запас

Рітейлери скорочують площі своїх магазинів в Росії, йдучи від формату гіпермаркетів і відкриваючи магазини city-формату площею менш 5 тис. квадратних метрів. Причина — у все більш вираженому бажанні росіян не купувати про запас, а здійснювати покупки в магазинах біля дому, повідомляють «Известия»з посиланням на звіт брокера торгової нерухомості «Магазин магазинів». Такий тренд спостерігається у всьому світі. Втім, визнають аналітики, російські реалії доповнені триваючим падінням купівельної спроможності населення.

За даними видання, виявлену тенденцію підтвердили в Х5 Retail Group («Пятерочка», «Перехрестя», «Карусель»), в мережах «о’кей» і «Ашан». Остання в 2017 році розпочала будівництво магазину площею 15 тис. кв. м, але в 2019 році відкрила його на площі 8 тис. кв. м. В 2020 році компанія взагалі не планує відкривати гіпермаркети, зате буде розвивати мережу магазинів «біля будинку».

Для покупців стали важливі такі фактори, як близькість торгової точки до дому, а також економія часу за рахунок відсутності великих черг і компактності магазину, випливає зі звіту. Серед інших причин — вирівнювання цін в гіпермаркетах і невеликих торгових точках «біля будинку». Раніше всі знали, що купувати товари в великоформатних магазинах було набагато вигідніше, але тепер це зовсім не очевидно.

Крім того, із-за розвитку інтернет-торгівлі й під впливом зниження платоспроможного попиту гіпермаркети стали обмежувати асортимент: з нього йдуть нерентабельні позиції, стає коротше лінійка супутніх непродовольчих товарів, частка яких впала з 50-60% до 30-40%.