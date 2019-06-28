У Мінекономрозвитку відхрестилися від планів контролювати витрати громадян

У Мінекономрозвитку РФ немає планів по контролю за витратами фізичних осіб. Розробка подібних заходів не ведеться і не планується, заявили ТАСС в прес-службі міністерства.

Там зазначили, що у Мінекономрозвитку немає в планах такого законопроекту. А питання виявлення великих необґрунтованих витрат громадян «не виходить за рамки дискусій на експертних майданчиках».

Нагадаємо, раніше сьогодні заступник голови департаменту інвестиційної політики МЕР Белла Паніна на конференції «Податки 2019» заявила, що в міністерстві йдуть обговорення щодо запровадження контролю за витратами фізичних осіб з тим, щоб боротися з «сірої» економікою. Втім, вона визнала, що тема складна і вимагає особливого акуратного підходу. Про плани конролювати витрати громадян для боротьби з «сірими» зарплатами ще в 2016 році говорили Мінфін і ФНС, але плани так і не втілилися в життя.

Додамо, що, за останнім опитуванням Росстату (кінець 2018 року), багато російські родини живуть у жорсткому режимі «від зарплати до зарплати». Доходів вистачає тільки на найнеобхідніше, про яких-небудь значних покупках доводиться тільки мріяти. Про те, що грошей вдалося «нашкребти» тільки на їжу та одяг, заявили 48,2% домогосподарств. Найбільше тих, хто не може дозволити собі великі покупки — це молоді сім’ї (59,2%), а також сім’ї, які складаються тільки з непрацюючих пенсіонерів (57,9%).