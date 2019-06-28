Туск не погодився зі словами Путіна про «застарілому лібералізмі»

Голова Євроради Дональд Туск «категорично не згоден» з заявою російського президента Володимира Путіна про те, що ідея лібералізму застарів.

«Той, хто стверджує, що ліберальна демократія застаріла, також стверджує, що свободи застаріли, що застаріли верховенство права та права людини, — цитує Туска прес-служба ЄС.

За словами глави Євроради, європейцям потрібно „непохитно захищати і просувати ліберальну демократію“.

У полеміці з Путіним Туск заявив, що застаріли як раз „авторитаризм, культ особистості і влада олігархів“ — „навіть незважаючи на те, що вони часом здаються ефективними“.

Глава РФ у розмові з журналістами The Financial Times до початку саміту „Великої двадцятки“ в Осаці» сказав, що «сучасна ліберальна ідея себе вичерпала» і «ввійшла в суперечність з інтересами переважної більшості населення» всього світу.