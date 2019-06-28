Трамп погрозив Путіну пальцем: американські ЗМІ оцінили зустріч президентів

В японській Осаці в п’ятницю почалися переговори президентів Росії і США. Це друга повноцінна зустріч Путіна і Трампа (після переговорів в Гельсінкі). Невипадково, в західних ЗМІ уважно відстежували її, постійно порівнюючи з гельсінською самітом 2018 року. А американська преса як і раніше розглядає переговори двох лідерів крізь призму звинувачень на адресу Москви з-за втручання в президентські вибори.

Коли відправляється в Японію на зустріч «Великої двадцятки» американського президента запитали, про що він планує говорити з Путіним, Дональд Трамп відповів журналістам так: «У мене буде з ним гарна бесіда. А про що я буду з ним розмовляти, це не ваша справа».

«У контексті президент говорив конкретно з белодомовским репортером, але більш широка проблема полягає в тому, що Трамп, здається, не думає, що його розмови з Путіним є чиїмось справою, – коментує американський телеканал MSNBC. – Напередодні свого саміту з російським лідером в липні 2018 року, Трамп наполіг на тому, що зустріч буде обмежена дискусією «один на один», без участі інших американських чиновників, навіть членів кабінету Трампа. Білий дім ніколи повністю не пояснював, чому, але в уряді передбачалося, що цей респбликанец коротко розповість чиновникам США про деталі зустрічі. Цього не сталося. Службовці Білого дому, військове керівництво і навіть директор Національної розвідки Ден Коатс визнали, що в дні, що послідували за самітом, вони не дізналися, що сталося за закритими дверима».

Так що нинішні слова Трампа про «не ваша справа» стали ще одним приводом для його супротивників обрушитися з критикою на президента.

Потім, вже безпосередньо перед зустріччю з російським колегою Трамп більш розгорнуто (але не вдаючись в подробиці) розповів пресі, про що піде мова на переговорах: торгівля, питання роззброєння, протекціонізму і т. д.

А коли в ході протокольної зйомки у президента США запитали, чи планує обговорити з Путіним втручання в американські вибори, усміхнений Трамп відпустив на адресу свого колеги жартома: «Не втручайся у вибори, будь ласка».

Для Сполучених Штатів, як відомо, це дуже болюча тема. Хто про що, а вошивий про лазню… Пардон, а американські ЗМІ про російському втручання. Саме ця тема, схоже, стала наріжною для них при освітленні зустрічі двох президентів.

Як пише видання USA Today, “три роки після того, як російські спроби вплинути на вибори 2016 року призвели до початку федерального розслідування, президент Дональд Трамп попросив Володимира Путіна в п’ятницю не робити цього знову у 2020 році – втім, це він жартома зробив»… Погрозива пальцем російському президентові, Трамп повторив: «Не втручайся у вибори». Коли перекладач переклав «вимога» Трампа, Путін розсміявся. Це був ще один знаменний момент між Трампом і Путіним, приблизно через рік після знаменитої прес-конференції в Гельсінкі, на якій Трамп, схоже, погодився з запереченням Путіна факетов втручання Росії у президентські вибори-2016 шляхом злому серверів Демократичної партії».

Як зазначає видання Politico, жартівливе зауваження, зроблене Трампом Путіну, «ймовірно, розпалило хвилювання у Вашингтоні, де демократи і республіканці обрушилися на Трампа за те, що він не сприйняв всерйоз доповідь спеціального прокурорв про «широку і систематичної» російської кампанії по зриву виборів 2016 року на користь Трампа».

«Цей епізод, – пише The Washington Post, – ймовірно, відновить критику у Вашингтоні за те, що Трамп поставив під загрозу національну безпеку, не приймаючи, а час від часу намагаючись підірвати достатні свідчення того, що Москва зробила серйозні зусилля для втручання в президентські вибори в США в 2016 році і для підтримки кампанії Трампа».

Коментуючи участь Трампа у заходах осакського саміту G20, Politico пише: «Перебуваючи в Японії, Трамп проводить серію двосторонніх зустрічей на щорічній зустрічі найбільших економік світу з авторитарними лідерами, яких президент часто хвалить за їх силу і здатність діяти в односторонньому порядку. Крім Путіна, Трамп зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Салман і президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Демократи і республіканці обрушилися на Трампа за те, що він, схоже, не хоче критикувати Путіна, навіть незважаючи на те, що його адміністрація неодноразово била Росію санкціями з таких питань, як втручання у вибори, і критикувала Москву за її агресію в Україні. Але сам Трамп подзвонив Путіну, аби привітати його з виборами, які були затьмарені звинуваченнями в шахрайстві, запросив російського лідера в Білий дім і запропонував, щоб Кримський регіон в Україні, який Росія анексувала в 2014 році, залишався частиною Росії».