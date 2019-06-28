Чи можна схуднути від кави: вчені дали однозначну відповідь

Кофеїн допомагає стимулювати активацію бурого жиру

Кава допомагає людському організму виробляти корисний бурий жир, який у свою чергу прискорює метаболізм.

Як передає НАРОДНА ПРАВДА, про це з посиланням на журнал Nature повідомляє Naked Science.

Незвичайну дію напою на організм встановили вчені з Ноттінгемського університету (Великобританія).

Фахівці пояснюють, так званий бурий жир виробляє тепло, спалюючи цукор і жир. Також повідомляється, що стимулювання його активності покращує контроль рівня цукру в крові, підвищує рівень ліпідів, а спалювання зайвих калорій допомагає позбавлятися від зайвих кілограмів.

Заради підтвердження власної теорії учені провели експеримент з дев’ятьма молодими добровольцями. Виявилося, у любителів кави збільшилася експресія білка UCP1 (відповідає за виробництво тепла у новонароджених, тварин і тих, хто впадає в сплячку), мітохондріальний біогенез, а також прискорювався метаболізм.

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