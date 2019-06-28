У Росії вперше засудили за неповажний до влади танець.

Російський суд вперше засудив людини за танець, який проявляє неповагу до влади. Мова йде про рішення, яке виніс Радянський районний суд Брянська відносно громадянки Червяковой. Як випливає з матеріалів суду, він оштрафував її на 30 000 руб. за відео з танцем, яке було зроблено на майданчику пам’ятника «Курган Безсмертя» в місцевому Цпків.

Як йдеться в матеріалах суду, Червякова свою провину визнала. Вона розповіла в суді, що просто хотіла зняти гарне відео зі своїм танцем в красивому місці, так як захоплюється танцями. Для заднього фону свого відеоролика вона вибрала майданчик біля «Кургану Безсмертя», куди 28 квітня прийшла з подругою. Подруга зняла на мобільний телефон відео, в якому Червякова станцювала танець у стилі реггетон. На наступний день вона виклала його на свою сторінку в соцмережі Instagram. Червякова пояснила, що своїм танцем не мала наміру образити влада або пам’ять осіб, які брали участь у Великій Вітчизняній війні.

Суд встав на сторону обвинувачення і вирішив, що, оскільки «Курган Безсмертя» є об’єктом культурної спадщини регіонального значення, дії Червяковой виражають явну неповагу до суспільства.

Суд вперше оштрафував росіянина за неповагу до влади

Перший росіянин був покараний за неповагу влади в квітні 2019 р. Ним став мешканець Новгородської області Юрій Картыжев, який розмістив на своїй сторінці у «В контакті» образливу запис на адресу президента Путіна. Суд визнав його винним за тією ж статтею – ч. 3 ст. 20.1 Кпап – і призначив штраф в 30 000 руб.

У 2015 р. кілька неповнолітніх росіянок отримали терміни за танець у стилі тверк на військовому меморіалі «Мала Земля» в Новоросійську. Ролик з танцем з’явився у YouTube. Однією з дівчат призначили 15 діб адміністративного арешту, двом – 10 діб арешту, ще двом був призначений штраф з урахуванням стану їх здоров’я. Дія дівчат суд кваліфікував як «дрібне хуліганство».