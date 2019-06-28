Як схуднути на морі на 10 кілограмів

Подорож на море може стати чудовим шансом позбутися від зайвих кілограмів. Якщо провести у воді близько години і за цей час зробити кілька ритмічних рухів (махати руками, ногами, загрібати воду), то можна втратити до 300 кілокалорій. Якщо плавати щодня, то за літо можна скинути до 10 кг. Про це повідомляють тренери з плавання.

При активному плаванні протягом півгодини спалюється 500 кілокалорій. А якщо додати до цього теплу воду – вище +24 градусів, то ви почнете ще активніше худнути. До речі, науково доведено, що якщо температура води нижче +24 градусів, організм починає накопичувати підшкірний жир. Так що влітку в період спеки саме час купатися і худнути.

Якщо ви пливете не повільно на спині, дивлячись на хмари, а більш активно, і пульс у вас вже доходить до 130-140 ударів в хвилину, тоді починається ще більш активне спалювання калорій, і за годину можна спалити до 1200 кілокалорій. Таким чином, ви можете з’їсти тістечко з калорійністю 1200 ккал і активно плавати близько години. Методика схуднення така: чим калорійніше їжа, тим більше ви плаваєте.

Можна плавати стилем Баттелфляй, стилем Брас, стилем Кроль і “по-собачому” теж, якщо ще не навчилися. Ну а якщо ви хочете перевершити найсміливіші очікування у справі схуднення, станьте серфером: правда, доведеться їхати не до моря, а до океану, де великі хвилі. Двох годин у воді буде досить, щоб спалити калорії від сніданку та обіду. Навіть якщо ви не будете сидіти на низькокалорійній дієті, 10 кілограмів за літо ви точно втратите.

: today.ua

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