Серед 9 загиблих в авіокатастрофі на Гаваях, був 28-річний українець

Серед загиблих в авіакатастрофі поблизу гавайського острова Оаху, яка сталася 21 червня, був один українець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Голос Америки”, передає Zrada.today.

Як повідомляється, серед 9 загиблих в авіакатастрофі двомоторного літака на північному узбережжі острова Оаху був 28-річний українець Микола Глєбов, родом з Донецька, який переїхав до Америки у 2005 році.

За словами сестри загиблого, на Гаваях він перебував у відпустці. День катастрофи був останнім днем ​​перед поверненням додому. Українець збирався зробити стрибок з парашутом.

Нагадаємо, раніше, на Гаваях сталася аварія двомоторного літака. Літак впав на північному узбережжі острова Оаху, після чого почалася пожежа. В результаті авіакатастрофи загинули 9 осіб.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!