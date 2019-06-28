Тереза Мэй заявила о доказательствах причастности России к отправлению в Солсбери

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке заявила, что нормализация отношений двух стран при наличии угроз со стороны РФ Лондону и его союзникам невозможна, сообщает агенство Интерфакс со ссылкой на Даунинг-стрит.

“Не может быть нормализации наших двусторонних отношений до тех пор, пока Россия не прекратит безответственные и дестабилизирующие действия, угрожающие Великобритании и ее союзникам”, – говорится в заявлении, выдержки из которого приводят британские СМИ.

Представитель Даунинг-стрит также подчеркнул, что глава британского правительства заявила о наличии неопровержимых доказательств причастности России к отправлению в Солсбери.

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“Она сказала, что эти действия никогда не должны повториться, и что Британия хочет, чтобы двух причастных к атакам привлекли к ответственности”, – добавил он.

Сам российский лидер ранее в интервью the Financial Times заявил, что вся история вокруг шпионов и контрразведчиков не стоит ухудшения отношений двух стран. По его словам, она не стоит пяти копеек, или даже пяти фунтов.

Кроме этого, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным призвала его предотвратить наступление правительственных сирийских сил в Идлибе

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