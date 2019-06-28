Зеленський роздасть перші 14 паспортів іноземцям, які захищали Україну

Згідно з указом президента України Володимира Зеленського паспорти отримають 14 іноземців, які брали участь у захисті територіальної цілісності України.

Президент Володимир Зеленський надав громадянство України ряду іноземців, які брали участь у захисті територіальної цілісності, суверенітету і незалежності держави. Про це йдеться в указі президента N466 / 2019 від 27 червня, передає Zrada.today.

Українські паспорти отримають 14 осіб: Дмитро Бєлогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдул Джаліл, Тачі Джафаров, Рудольф Єгоренко, Тенгіз Занадзе, Гіоргі Кахніашвілі, Валерій Колот, Мераб Концелідзе, Мамука Музашвили, Юрій Савілов, Леваном Хуцішвілі, Арсланбек Карімов і Юлія Толопило.

Як пояснив президент, що це тільки перші рішення щодо надання громадянства особам, які захищали Україну, а наступні він прийме після надходження даних від Міграційної служби та їх розгляду.

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