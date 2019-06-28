Як Литва готується до війни з Росією,- National Interest

Імовірність “російської агресії” проти Литви невисока, проте в прибалтійській республіці вже повним ходом йде підготовка до війни з Росією. Про це повідомляє National Interest, переклад Zrada.today

Відзначається, що Литва стурбована модернізацією російської армії за останні п’ять років і посиленням обороної здатності Калінінградській області. Яка межує з республікою на північному сході. Литовська влада розуміє, що ймовірність нападу Росії “невисока”, проте деякі досі вважають, що Москва нібито розцінює Прибалтику як “тимчасово втрачену територію”.

Так, за оцінкою міністерства оборони республіки, в сусідньому російському регіоні розташовуються двадцять тисяч осіб особового складу, включаючи морську піхоту. Також, на думку відомства, Росія може завдати масивний сухопутний удар по території Литви зі сходу, з білоруської території. Всього в менш ніж двадцяти милях від передмістя Вільнюса. Крім того, для “нападу” Москва може залучити додаткові 120 тисяч осіб із Західного військового округу, включаючи танкову армію.