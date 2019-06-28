На Багамах акули вбили дівчину

Акули атакували жертву в 2 години дня. В цей час Джордан разом з сім’єю займалася сноркелінгом (плавання під поверхнею води в масці з дихальною трубкою). Дівчина відплила від родичів, коли її оточили морські хижаки. Сім’я бачила наближення акул і намагалася попередити її, але Джордан їх не почула.
Акули покусали дівчину за ноги і за сідниці, а також відкусили руку. Постраждалу витягли з води, але по дорозі до лікарні вона померла.
Після цього випадку Міністерство сільського господарства і водних ресурсів випустило застереження про акул для купання.
Експрес-інформація по країні
Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.
Прапор
Герб
Столиця – Вашингтон
Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас
Форма правління – Президентська республіка
Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)
Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)
Офіційний мову – американську англійську
Релігія – протестантизм, католицизм
ІЛР – 0,915 (8-я в світі)
ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)
Валюта – долар США
Межують з Канадою, Мексикою
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», українець врятував дівчину від акули в Єгипті.
За матеріалами «Кореспондент»
Читайте також:
У Коста-Ріці акула напала на туристів-дайверів, одна жінка загинула
На Кубі вперше за 60 років акула вбила людину
В Австралії розробляють костюм проти акул