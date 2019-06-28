На Багамах акули вбили дівчину

Акули атакували жертву в 2 години дня. В цей час Джордан разом з сім’єю займалася сноркелінгом (плавання під поверхнею води в масці з дихальною трубкою). Дівчина відплила від родичів, коли її оточили морські хижаки. Сім’я бачила наближення акул і намагалася попередити її, але Джордан їх не почула.

Акули покусали дівчину за ноги і за сідниці, а також відкусили руку. Постраждалу витягли з води, але по дорозі до лікарні вона померла.

Після цього випадку Міністерство сільського господарства і водних ресурсів випустило застереження про акул для купання.

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

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Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», українець врятував дівчину від акули в Єгипті.

За матеріалами «Кореспондент»

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